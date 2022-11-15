Директор PASHA Holding: Инновации - не выбор, а необходимость

Компаниям важно сформировать инструменты по внедрению инноваций, чтобы сохранить свою стабильность на рынке.

Компаниям важно сформировать инструменты по внедрению инноваций, чтобы сохранить свою стабильность на рынке.

Как сообщает Report, об этом главный исполнительный директор ООО PASHA Holding Джалал Гасымов заявил на Baku International CEO Summit.

По его словам, лидеры должны размышлять над тем, что можно изменить внутри компании, а затем применять это на практике: "Они должны находить инновации и искать способы их внедрения в жизнь компаний, что является отдельным вызовом".

Дж.Гасымов подчеркнул, что в настоящее время все говорят об инновациях: "Возникает вопрос, инновации это выбор или необходимость жизни? Если сравнить сегодняшний день с тем, что было лет десять назад, то мы увидим, что инновации - это уже не выбор, а необходимость. Причина в том, что темп жизни сильно изменился. Компании являются частью общества. Как бизнес мы представляем рынку различные продукты и услуги. Если бизнес не будет меняться в соответствии с изменениями рынка, а также темпов, желаний и привычек людей, то он не сможет продолжать действовать и его придется закрыть".