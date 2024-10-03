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Рейтинговое агентство: Надеемся на подписание на COP29 соглашения по сокращению выбросов углерода

Рейтинговое агентство: Надеемся на подписание на COP29 соглашения по сокращению выбросов углерода 18:32
Бизнес
3 октября 2024 г. 18:54
Рейтинговое агентство: Надеемся на подписание на COP29 соглашения по сокращению выбросов углерода

Рейтинговое агентство по углеродным кредитам BeZero Carbon надеется, что в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года, будет подписано соглашение о сокращении выбросов углекислого газа.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель агентства Лилли Гинзберг-Кейг в рамках Бакинской климатической недели.

"Сейчас мы ведем переговоры о снижении выбросов углерода. Мы надеемся, что на COP29 будет подписано соответствующее соглашение. Еще один важный аспект, связанный с выбросами углерода, - это торговля между странами. В принципе, она уже осуществляется. Добровольный углеродный рынок способствует коллективной декарбонизации. Уже ряд стран строят отрасли по поглощению или отводу углерода", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке "BeZero Carbon": COP29-da karbon emissiyasını azaltmaqla bağlı müqavilə imzalanacağına ümid edirik

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