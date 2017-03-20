Рейтинг самых состоятельных россиян по версии Forbes возглавил Леонид Михельсон

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Рейтинг самых состоятельных россиян, ежегодно составляемый журналом Forbes, второй раз подряд возглавил совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $18,4 млрд (+$4 млрд за год). В общемировом рейтинге Михельсон занял 46-е место, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

На втором месте рейтинга российских миллиардеров (и на 51-м месте общемирового рейтинга) - председатель совета директоров "Северстали", президент и член наблюдательного совета "Консорциума "Русская сталь", заместитель председателя Всемирной ассоциации производителей стали, неисполнительный директор Nord Gold N.V. Алексей Мордашов с состоянием в $17,5 млрд (+$6,6 млрд). Третье место (57-е) занял председатель совета директоров и основной владелец "Новолипецкого металлургического комбината" Владимир Лисин. Его состояние журнал оценил в $16,1 млрд (+$6,8 млрд).

В число богатейших россиян также вошли Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Роман Троценко, Сергей Гордеев и Александр Клячин.

Первое место общемирового рейтинга четвертый год подряд досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Его состояние выросло с $75 млрд до $86 млрд. Состояние главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличилось на $14,8 млрд, что обеспечило ему вторую строчку. Основатель Amazon Джефф Безос переместился с пятого места на третье. Его состояние оценено в $72,8 млрд.

Как уточняет журнал, в 2016 году количество миллиардеров впервые превысило две тысячи человек. Число тех, чье состояние составляет более $1 млрд, увеличилось на 13%, с 1810 до 2043 человек. Суммарное состояние богатейших людей планеты выросло на 18%, до $7,67 трлн.