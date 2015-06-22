​Рейтинг автомобильных брендов по частоте возникновения технических проблем

22 июня, 2015 16:43

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Известная своими исследованиями по различным глобальным темам компания J.D.Power провела исследование относительно частоты возникновения технических проблем в импортируемых в различные страны автомобилях различных брендов. Как сообщает Report, по результатам исследования, среди автомобильных брендов наименьшие проблемы водителям по техническим показателям доставляют автомобили немецкой марки Porsche, с наибольшими проблемами сталкиваются владельцы итальянских автомобилей Fiat. Автомобильный бренд Количество возможных проблем Porsche 80 Kia 86 Jaguar 93 Hyundai 95 Infiniti 97 BMW 99 Chevrolet 101 Lincoln 103 Lexus 104 Toyota 104 Buick 105 Ford 107 Honda 111 Mercedes-Benz 111 Audi 115 GMC 115 Dodge 116 Nissan 121 Cadillac 122 Mini 122 Mazda 123 Volkswagen 123 Acura 126 Mitsubishi 126 Land Rover 134 Jeep 141 Subaru 142 Chrysler 143 Smart 154 Fiat 161