​Рейтинг автомобильных брендов по частоте возникновения технических проблем

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Известная своими исследованиями по различным глобальным темам компания J.D.Power провела исследование относительно частоты возникновения технических проблем в импортируемых в различные страны автомобилях различных брендов.
Как сообщает Report, по результатам исследования, среди автомобильных брендов наименьшие проблемы водителям по техническим показателям доставляют автомобили немецкой марки Porsche, с наибольшими проблемами сталкиваются владельцы итальянских автомобилей Fiat.
|Автомобильный бренд
|Количество возможных проблем
|Porsche
|80
|Kia
|86
|Jaguar
|93
|Hyundai
|95
|Infiniti
|97
|BMW
|99
|Chevrolet
|101
|Lincoln
|103
|Lexus
|104
|Toyota
|104
|Buick
|105
|Ford
|107
|Honda
|111
|Mercedes-Benz
|111
|Audi
|115
|GMC
|115
|Dodge
|116
|Nissan
|121
|Cadillac
|122
|Mini
|122
|Mazda
|123
|Volkswagen
|123
|Acura
|126
|Mitsubishi
|126
|Land Rover
|134
|Jeep
|141
|Subaru
|142
|Chrysler
|143
|Smart
|154
|Fiat
|161
Şahnaz ƏhmədovaАвтор новости
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