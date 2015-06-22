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    ​Рейтинг автомобильных брендов по частоте возникновения технических проблем

    С наименьшими проблемами сталкиваются владельцы Porsche, с наибольшими - владельцы Fiat

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Известная своими исследованиями по различным глобальным темам компания J.D.Power провела исследование относительно частоты возникновения технических проблем в импортируемых в различные страны автомобилях различных брендов.

    Как сообщает Report, по результатам исследования, среди автомобильных брендов наименьшие проблемы водителям по техническим показателям доставляют автомобили немецкой марки Porsche, с наибольшими проблемами сталкиваются владельцы итальянских автомобилей Fiat.

    Автомобильный бренд Количество возможных проблем
    Porsche 80
    Kia 86
    Jaguar 93
    Hyundai 95
    Infiniti 97
    BMW 99
    Chevrolet 101
    Lincoln 103
    Lexus 104
    Toyota 104
    Buick 105
    Ford 107
    Honda 111
    Mercedes-Benz 111
    Audi 115
    GMC 115
    Dodge 116
    Nissan 121
    Cadillac 122
    Mini 122
    Mazda 123
    Volkswagen 123
    Acura 126
    Mitsubishi 126
    Land Rover 134
    Jeep 141
    Subaru 142
    Chrysler 143
    Smart 154
    Fiat 161
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