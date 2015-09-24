Регулятор США одобрил покупку Lockheed Martin компании Sikorsky Aircraft

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Крупнейший американский производитель оружия Lockheed Martin покупает Sikorsky Aircraft, производящую вертолеты Black Hawk, за $9 млрд. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Fox Business.

Сделку уже одобрили американские регуляторы. Несколько источников утверждают, что после одобрения компания сможет закрыть сделку до конца текущего года, как и предполагалось ранее. Сделку предстоит утвердить в Евросоюзе, Китае и целом ряде других стран, где компании реализуют свои бизнес-интересы.

О намерении Lockheed Martin купить Sikorsky Aircraft стало известно в конце июля. Первоначально сумма сделки составляла $8 млрд.

Для Lockheed сделка станет самым крупным приобретением с момента покупки Martin Marietta Corp., которая была куплена за $10 млрд 20 лет назад, отмечает Report.