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Регистрация права собственности на недвижимость в Азербайджане выросла на 18%

Регистрация права собственности на недвижимость в Азербайджане выросла на 18% За январь-сентябрь текущего года проведена регистрация прав собственности на 259 798 объектов недвижимости. Это на 18,1% больше, чем за тот же период прошлого года.
Бизнес
27 октября 2022 г. 16:40
Регистрация права собственности на недвижимость в Азербайджане выросла на 18%

За январь-сентябрь текущего года проведена регистрация прав собственности на 259 798 объектов недвижимости. Это на 18,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики.

На первичную регистрацию пришлось 63 315 (24,4%), на вторичную - 196 483 (75,6%). В указанном периоде первичная регистрация увеличилась в годовом сравнении на 30,3%.

В течение 9 месяцев 26,2% зарегистрированной недвижимости пришлось на долю города Баку, остальные - на долю регионов.

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Версия на английском языке Registration of real estate ownership increases in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 18 % artıb

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