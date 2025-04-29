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Регистрация прав собственности на недвижимость в Азербайджане снизилась почти на 3%

Регистрация прав собственности на недвижимость в Азербайджане снизилась почти на 3% Регистрация прав собственности на недвижимость в Азербайджане снизилась почти на 3%
Бизнес
29 апреля 2025 г. 11:27
Регистрация прав собственности на недвижимость в Азербайджане снизилась почти на 3%

В январе-марте этого года Госслужба имущественных вопросов при Минэкономики зарегистрировала 85 708 прав собственности на недвижимое имущество, обеспечив их выписками, что на 2,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

За отчетный период 13 424 (15,7%) зарегистрированных прав собственности приходится на первичную регистрацию, а 72 284 (84,3%) - на вторичную регистрацию, что соответственно на 0,9% и 2,9% меньше, чем год назад.

В I квартале была проведена государственная регистрация 14 224 прав собственности на частные жилые и дачные дома, 19 200 - на квартиры, 49 386 - на земельные участки, 709 - на нежилые здания, 1 991 - на нежилые помещения, 147 - на имущественные комплексы, 48 - на многоэтажные жилые здания и 3 - на многолетние насаждения. В этот период 20 746 зарегистрированных прав собственности пришлось на Баку, а остальная часть - на регионы.

За последний год число составленных технических паспортов уменьшилось на 6,3% до 60 412, а число зарегистрированных ипотечных договоров снизилось на 12,7% до 14 444.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 3 %-ə yaxın azalıb

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