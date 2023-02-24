Регистрация недвижимости в Азербайджане займет в 7 раз меньше времени

В результате реформ в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Азербайджане по принципу "одного окна" количество процедур сократилось с 4 до 1, а затрачиваемое время - с 7 до 1 дня.

В результате реформ в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Азербайджане по принципу "одного окна" количество процедур сократилось с 4 до 1, а затрачиваемое время - с 7 до 1 дня.

Как сообщает Report, об этом сегодня на конференции сказала председатель правления публичного юридического лица ”Государственный кадастр и реестр недвижимости“ при Государственной службе по вопросам собственности при министерстве экономики Нигяр Алимова.

"В процессе реформ основное внимание уделяется количеству процедур, расходам и способу оплаты, порядку получения документов и, наконец, затраченному времени. Основная цель в реализации принципа "одного окна" заключалась в минимизации административных процедур. В результате достигнуто значительное сокращение как количества процедур, так и затраченного на их реализацию времени", - сказала Н.Алимова.