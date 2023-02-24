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Регистрация недвижимости в Азербайджане займет в 7 раз меньше времени

Регистрация недвижимости в Азербайджане займет в 7 раз меньше времени В результате реформ в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Азербайджане по принципу "одного окна" количество процедур сократилось с 4 до 1, а затрачиваемое время - с 7 до 1 дня.
Бизнес
24 февраля 2023 г. 12:43
Регистрация недвижимости в Азербайджане займет в 7 раз меньше времени

В результате реформ в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Азербайджане по принципу "одного окна" количество процедур сократилось с 4 до 1, а затрачиваемое время - с 7 до 1 дня.

Как сообщает Report, об этом сегодня на конференции сказала председатель правления публичного юридического лица ”Государственный кадастр и реестр недвижимости“ при Государственной службе по вопросам собственности при министерстве экономики Нигяр Алимова.

"В процессе реформ основное внимание уделяется количеству процедур, расходам и способу оплаты, порядку получения документов и, наконец, затраченному времени. Основная цель в реализации принципа "одного окна" заключалась в минимизации административных процедур. В результате достигнуто значительное сокращение как количества процедур, так и затраченного на их реализацию времени", - сказала Н.Алимова.

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Версия на английском языке Registration of real estate in Azerbaijan to take 1 day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatına sərf olunan vaxt 7 dəfə azaldılıb

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