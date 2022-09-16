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Регистрация недвижимости в Азербайджане в августе выросла на 32%

Регистрация недвижимости в Азербайджане в августе выросла на 32% В августе этого года в Азербайджане была проведена регистрация прав собственности на 33 720 объектов недвижимости.
Бизнес
16 сентября 2022 г. 17:23
Регистрация недвижимости в Азербайджане в августе выросла на 32%

В августе этого года в Азербайджане была проведена регистрация прав собственности на 33 720 объектов недвижимости.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Согласно данным, это на 32,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Первичную регистрацию прошли 7 730, повторную - 25 990 объектов недвижимости.

В структуре зарегистрированного жилья 5 043 частных жилых домов и дач, 9 285 квартир, 18 409 земельных участков, 304 нежилых здания, 606 нежилых помещений, 64 имущественных комплекса, 9 многоэтажных жилых домов. 27,6% зарегистрированной недвижимости пришлось на долю города Баку, остальные - на долю регионов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı avqustda 32 % artıb

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