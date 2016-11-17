Редкий голубой бриллиант был продан за 17,1 млн долларов

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Редкий драгоценный камень "Небесно-голубой бриллиант" весом в 8,01 карата был продан в среду на аукционе в Женеве за 17,1 млн долларов.

Как передает Report, по данным аукционного дома Sotheby's, за пять лет он стал дороже на 33,6%.

Еще в 2012 году на торгах за этот редкий камень было заплачено 12,8 млн долларов.

Бриллиант в форме квадрата, вмонтированный в кольцо ювелирного дома Cartier, до аукциона оценивался в 15-25 млн долларов. Ему не удалось побить рекорд, установленный на торгах Sotheby's в ноябре прошлого года, когда камень "Голубая луна Жозефины" весом в 12,03 карата ушел за 48,5 млн долларов. Пока прошлогодний рекордсмен остается единственным в мире бриллиантом, за каждый карат которого было уплачено более 4 млн долларов.