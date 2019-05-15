Украина ввела новые санкции против России

Украина ввела в среду новые экономические санкции против России, предусмотрев в них запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на заседании кабмина в среду премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Это зеркальные меры - эмбарго и спецпошлины на российские товары", - сказал он, отметив, что они будут касаться тех товаров, которые на Украине "полностью производятся" либо же могут быть заменены альтернативными поставками.

Первый вице-премьер Украины Степан Кубив сообщил, что запрет введен на некоторые виды "промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и т. д.". По его словам, это решение направлено на препятствование утечки капиталов в Россию, а также поддержку существующих и создание новых рабочих мест на Украине.

Вторым решением кабмин Украины ввел с 1 августа текущего года специальные пошлины на импорт отдельных товаров из РФ. Кубив уточнил, что их размер будет определяться "процентом от таможенной стоимости".

В результате правительство Украины рассчитывает, что уже во втором полугодии дополнительные поступления в государственный бюджет от этих пошлин составит не менее 3,7 млрд гривен ($141,2 млн). Эти средства будут направляться на программы по импортозамещению.

Кроме того, сообщил первый вице-премьер, третьим санкционным шагом в отношении РФ станет изменение разрешительной системы, связанной с поставками товаров.