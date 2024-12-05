РЭЦ проведет вебинар, посвященный вопросам сертификации и регистрации товаров при экспорте в Азербайджан

Российский экспортный центр (РЭЦ) 12 декабря проведет вебинар, посвященный Азербайджану.

Российский экспортный центр (РЭЦ) 12 декабря проведет вебинар, посвященный сертификации и регистрации экспорта товаров в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба РЭЦ.

Сообщается, что темой мероприятия будет "Азербайджан: особенности сертификации, регистрации продукции и интеллектуальной собственности для экспорта".

В качестве спикеров на нем выступят представители консалтинговой компании по вопросам сертификации в Азербайджане, а также

сотрудники Центра экспертной поддержки РЭЦ по вопросам сертификации и интеллектуальной собственности.

В рамках вебинара планируется обсудить следующие темы: особенности проведения сертификации в Азербайджане, сертификация пищевой и промышленной продукции в Азербайджане и услуги Центра экспертной поддержки РЭЦ, охрана объектов интеллектуальной собственности в Азербайджане и защита товарного знака.