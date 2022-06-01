РЭЦ: На Caspian Oil & Gas в Баку свои разработки представили 20 российских экспортеров

На крупномасштабную международную выставку "Caspian Oil Gas 2022" в Баку свои разработки из сферы нефтехимии, тяжелой промышленности, энергетики и строительной отрасли привезли 20 российских экспортеров.

На крупномасштабную международную выставку "Caspian Oil & Gas 2022" в Баку свои разработки из сферы нефтехимии, тяжелой промышленности, энергетики и строительной отрасли привезли 20 российских экспортеров.

Об этом сообщила Report глава Российского Экспортного Центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

По ее словам, все они представлены на стенде Made in Russia - национальном павильоне России.

"Российские экспортеры каждый год привозят на выставку Caspian Oil & Gas последние разработки. Эти разработки уже используются во многих странах и получили признание российских и международных нефтегазовых предприятий", - отметила В.Никишина.

При этом, как подчеркнула глава РЭЦ, российские компании успешно переориентируют свои товарные потоки на новые приоритетные для России рынки — в страны Азии, Ближнего Востока и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Международная выставка и конференция "Нефть, Газ, Нефтепереработка и Нефтехимия Каспия" является крупнейшим событием в энергетическом секторе Каспийского региона. Она проводится ежегодно с 1994 года, исключение составили лишь 2020 и 2021 годы, когда мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. В этом году в выставке участвуют более 140 компаний со всего мира.