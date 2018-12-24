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    RBS подал на лицензию в Германии для работы после Brexit

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Royal Bank of Scotland (RBS) подал заявку на ведение банковской деятельности в Германии для сохранения доступа к европейскому рынку после выхода Великобритании из Евросоюза.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times.

    По сведениям издания, в банке подтвердили намерения заменить свой филиал во Франкфурте-на-Майне на новое подразделение, которое будет функционировать в качестве регионального платежного центра. В настоящее время банк ищет специалистов для расширения бизнеса.

    Ранее сообщалось, что лондонcкий Сити - один из ведущих финансовых центров мира - может потерять до €800 млрд вследствие переноса международными банками и другими финансовыми институтами своей деятельности во Франкфурт-на-Майне из-за Brexit.

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