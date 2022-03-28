РБК: Запасов техники Apple и Samsung в России хватит на 2-3 месяца

Запасов техники Apple, Samsung и других компаний, ограничивших поставки в Россию, хватит на 2-3 месяца.

Запасов техники Apple, Samsung и других компаний, ограничивших поставки в Россию, хватит на 2-3 месяца.

Как передает Report со ссылкой на РБК, такого мнения придерживаются ретейлеры.

По итогам 2021 года, Samsung занимала первое место по продажам смартфонов в России (32,1%), китайская Xiaomi с суббрендом Poco (29,1%) была на втором, Apple – на третьем (15,2%).

Источники в индустрии сообщили, что в магазинах Apple уже наблюдается дефицит IPhone 11 и 12, спрос на которые резко вырос после скачка курса валют и подорожания более новых моделей линейки смартфонов.

Для решения проблемы Минпромторг рассматривает возможность разрешить параллельный импорт (ввоз в страну товара без разрешения правообладателей). Технически такого запрета в российском законодательстве нет, но правительство хочет обезопасить российских поставщиков от возможных санкций от производителей.

По данным издания, существуют проблемы с поставками продукции компаний, которые никак не ограничивали импорт в Россию. Это связано с нарушением цепочки поставок, а также резким ростом курса доллара после начала военных действий в Украине. По данным The Financial Times, поставки китайских смартфонов Xiaomi, OPPO и Huawei с 24 февраля сократились как минимум вдвое.