РБК открывает собственное кредитное рейтинговое агентство

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Мидиахолдинг РБК учреждает кредитное рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, агентство возглавит бывший руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук.

Агентство начнет деятельность после того, как Банк России внесет соответствующие сведения в реестр кредитных рейтинговых агентств. Юридически это будет дочерняя компания ПАО "РБК.

"Создание рейтингового агентства - это следующий шаг в реализации стратегии диверсификации бизнеса холдинга РБК. Мы видим интерес нашей аудитории к качественной финансовой информации", - заявил Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН (группе принадлежит медиахолдинг РБК).