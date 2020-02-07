Развитие малого и среднего бизнеса - приоритетный вопрос для Азербайджана

Открытие Дома малого и среднего бизнеса (МСБ) в Хачмазе обеспечит приток в район и регион представителей МСБ, что приведет к росту экономической активности.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил сегодня на открытии в Хачмазе Дома малого и среднего бизнеса при Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA).

По его словам, развитие малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением по нескольким аспектам, одним из которых является обеспечение занятости. В этой связи министр отметил роль МСБ в обеспечении занятости и реализации экономического потенциала страны, а также в снижении зависимости от нефтегазового сектора.

Министр подчеркнул, что темпы роста числа самозанятых людей и наемных работников отличаются, а роль самозанятых людей растет: "Мы наблюдаем этот процесс в увеличении числа индивидуальных предпринимателей. В результате реформ в стране создано более 150 тыс. рабочих мест, десятки тысяч новых предпринимателей начали свою деятельность".