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Report Georgia

Разрешена деятельность кафе и ресторанов 

Разрешена деятельность кафе и ресторанов  В Азербайджане кафе и рестораны возобновляют работу
Бизнес
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15 августа 2020 г. 10:31
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о смягчении карантинного режима, объявленного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, а также Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского и Гёйгёльского районов.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

Соответствующим постановлением Кабинета министров, с 18 августа 2020 года объектам общественного питания разрешено оказывать услуги на открытом воздухе. Объектам общественного питания, ресторанам, кафе и чайным домам на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, а также Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского и Гёйгёльского районов разрешено обслуживать клиентов на открытом воздухе с 09:00 до 22:00 (за каждым столом должно быть не более 6 человек и не допускается использование кальянов).

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Версия на азербайджанском языке Kafe və restoranların fəaliyyətinə icazə verildi

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