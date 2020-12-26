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Разработчика игры Cyberpunk 2077 захотели засудить

Разработчика игры Cyberpunk 2077 захотели засудить Студия не сообщила, что в игру практически невозможно играть на старых моделях консолей Xbox или PlayStation из-за большого числа багов
Бизнес
26 декабря 2020 г. 17:58
Разработчика игры Cyberpunk 2077 захотели засудить

На разработчика Cyberpunk 2077 подали в суд коллективный иск после обвала акций компании.

Как передает Report, об этом пишет Business Wire.

Юридическая компания Rosen захотела засудить польскую студию CD Projekt RED (занималась разработкой игры). Она требует возместить убытки инвесторов, понесенные после выхода Cyberpunk 2077. Студия не сообщила, что в игру практически невозможно играть на старых моделях консолей Xbox или PlayStation из-за большого числа багов, именно в этом суть претензии.

Таким образом, компания ввела инвесторов в заблуждение, говорится в иске. До 22 февраля 2022 года к нему могут присоединиться инвесторы, вложившие средства в ценные бумаги CD Projekt.

В середине декабря CD Projekt RED заявила, что признает проблемы Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One. В компании извинились за качество игры и пообещали вернуть деньги всем желающим геймерам, которые остались разочарованы продуктом. После этого акции компании рухнули более чем на 15 процентов.

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