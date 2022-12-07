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Определены условия создания Пакистано-Азербайджанского торгового дома

Определены условия создания Пакистано-Азербайджанского торгового дома Разработаны условия строительства Пакистано-Азербайджанского торгового дома, которые должны быть выполнены в ближайшие дни при поддержке правительств, дипломатических миссий, торговых и экономических органов с обеих сторон.
Бизнес
7 декабря 2022 г. 16:00
Определены условия создания Пакистано-Азербайджанского торгового дома

Определены условия для создания Пакистано-Азербайджанского торгового дома.

Об этом в интервью Report сказал председатель Глобального бизнес альянса (Global Business Alliance) и генеральный директор Belt and Road Consultants Pvt Ltd Мухаммад Асиф Нур, комментируя итоги своего визита в Баку.

“Главы бизнес делегации [пакистанской в Азербайджан, которая состоялась на прошлой неделе] внесли существенный вклад в достижение договоренности о строительстве Пакистано-Азербайджанского торгового дома. Условия были определены, идея должна быть реализована в ближайшие дни при поддержке правительств, дипломатических миссий, торговых и экономических органов с обеих сторон”, - сказал Мухаммад Асиф Нур, отметив, что сначала торговый дом будет функционировать онлайн, а позже будет открыт офис и в Баку, и в Исламабаде.

По его словам, во время недавнего визита пакистанской бизнес-делегации, Global Business Alliance подписал два важных меморандума о взаимопонимании: с Торгово-промышленной палатой Азербайджана и с Пакистано-Азербайджанской торгово-промышленной палатой.

“Еще одним шагом является то, что Global Business Alliance также работает над решением вопросов, связанных с транспортом. Глобальный бизнес-альянс провел обсуждения об этом во время переговоров”, - отметил Нур.

По его словам, они также планируют пригласить азербайджанских бизнесменов в Пакистан, чтобы те могли встретиться с пакистанскими коллегами.

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