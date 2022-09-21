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Разработан проект по продвижению города Шуша как центра творческих индустрий

Разработан проект по продвижению города Шуша как центра творческих индустрий Федерация творческих индустрий Азербайджана разработала проект Creative Shusha по продвижению города Шуша как центра творческих индустрий.
Бизнес
21 сентября 2022 г. 17:13
Разработан проект по продвижению города Шуша как центра творческих индустрий

Федерация творческих индустрий Азербайджана разработала проект Creative Shusha по продвижению города Шуша как центра творческих индустрий.

Об этом Report сообщил председатель Федерации Васиф Эйваззаде.

"Проект находится на стадии обсуждения. Документ предусматривает всестороннюю оценку и раскрытие творческого потенциала Шуши. Creative Shusha станет большой цифровой творческой платформой, и одновременно будет продвигать город как центр творческих индустрий. В рамках проекта будут реализовываться различные идеи, которые помогут городу в становлении центром творческих индустрий" - отметил Эйваззаде.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa yaradıcı sənaye mərkəzi kimi təbliğ ediləcək

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