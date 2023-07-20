Рассмотрены вопросы сотрудничества SOCAR и СГУ

Сегодня были рассмотрены вопросы сотрудничества между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Сумгайытским государственным университетом (СГУ).

Сегодня были рассмотрены вопросы сотрудничества между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Сумгайытским государственным университетом (СГУ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На встрече также были обсуждены вопросы, предусмотренные Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между СГУ и SOCAR Downstream Management в апреле текущего года.

Затем студентам, отобранным на летнюю программу стажировки в дочерних предприятиях SOCAR - нефтехимическом комплексе Petkim и нефтеперерабатывающем заводе STAR, а также на НПЗ имени Гейдара Алиева, были вручены поздравительные письма.

На встрече также состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между производственными и учебными заведениями.