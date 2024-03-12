Расширяются права должностных лиц Государственной налоговой службы

Предполагается расширение прав должностных лиц органов Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.
Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в "Положение о службе в государственных налоговых органах“.
Согласно изменениям, должностным лицам налоговых органов предоставляется право на обучение и участие в тренингах за счет государственных средств, а также на получение доходов от сбережений, ценных бумаг, ренты и аренды (если это не приводит к конфликту интересов и коррупционным правонарушениям).