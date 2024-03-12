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Расширяются права должностных лиц Государственной налоговой службы

Расширяются права должностных лиц Государственной налоговой службы Предполагается расширение прав должностных лиц органов Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.
Бизнес
12 марта 2024 г. 16:23
Расширяются права должностных лиц Государственной налоговой службы

Предполагается расширение прав должностных лиц органов Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в "Положение о службе в государственных налоговых органах“.

Согласно изменениям, должностным лицам налоговых органов предоставляется право на обучение и участие в тренингах за счет государственных средств, а также на получение доходов от сбережений, ценных бумаг, ренты и аренды (если это не приводит к конфликту интересов и коррупционным правонарушениям).

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