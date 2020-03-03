Расширяется экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в Италию - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 февраля нынешнего года состоялся государственный визит в Италию азербайджанской делегации во главе с президентом Ильхамом Алиевым, в рамках которого были заключены соглашения, в том числе был проведен азербайджано-итальянский бизнес-форум. Среди подписанных документов значатся контракты, подписанные Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) при Министерстве экономики. Цель контрактов - содействие развитию двусторонних азербайджано-итальянских отношений в ненефтяном секторе. Исполняющий обязанности главы AZPROMO Юсиф Абдуллаев поведал Report об исполнении документов и принятых на встречах решениях.

Ю.Абдуллаев отметил, что государственный визит президента Ильхама Алиева в Италию стал историческим событием: "По своей продолжительности, программе, встречам, охватывающим различные сферы двустороннего сотрудничества, подписанным соглашениям, этот визит отличался от прочих. Радушный прием, оказанный Азербайджану Италией - одной из важнейших стран ЕС, четвертым по значимости с точки зрения развития экономики государством в Европе и седьмой крупнейшей страной в мире, мероприятия и встречи, состоявшиеся в рамках этого визита, ознаменовали новый этап двусторонних политических, торговых и экономических отношений".

Азербайджан лидирует среди поставщиков энергоносителей в Италии

Ю.Абдуллаев отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Италией в прошлом году превысил 6 млрд долларов США: "В торговом обороте между Азербайджаном и Италией зафиксировано положительное сальдо. Как известно, Азербайджан экспортирует в Италию преимущественно нефтепродукты. В 2019 году Азербайджан экспортировал в Италию товары общей стоимостью более 5,6 млрд долларов США. А из Италии в Азербайджан была импортирована продукция на сумму 370 млн долларов США. Азербайджан лидирует среди поставщиков энергоносителей в Италии. Доля Азербайджана в импорте нефтепродуктов в Италию составляет 17%. Это довольно высокий показатель".

Официальный представитель AZPROMO добавил, что в Азербайджане зарегистрировано свыше 100 итальянских компаний: "Эти компании успешно работают в нашей стране в таких сферах, как промышленность, строительство, пищевая индустрия и пр. Объем итальянских инвестиций в экономику Азербайджана составил более 770 млн долларов США. Из них 600 млн долларов США - в нефтяную отрасль, 170 млн долларов США - в ненефтяную сферу. Объем инвестиций из Азербайджана в Италию составил 1,5 млрд долларов США, то есть Азербайджан опережает Италию в инвестировании.

Двустороннее сотрудничество имеет довольно широкий охват. Торговые связи находятся на высоком уровне. Одной из приоритетных сфер сотрудничества с Италией является диверсификация экспорта, и это основная задача, стоящая перед AZPROMO. Одно из поручений, данных в ходе выступлений на бизнес-форуме и иных мероприятиях, проведенных в Италии с участием президента Ильхама Алиева, состояло в наращивании ненефтяного экспорта и диверсификации поставок. Доля Азербайджана в экспорте нефтепродуктов в Италию довольно высока и заменить их в кратчайшие сроки на другую продукцию довольно сложно. Но в будущем это удастся, и работа в данном направлении уже ведется", - подчеркнул он.

Ю.Абдуллаев отметил успешное проведение азербайджано-итальянского бизнес-форума: "Основой этого успеха явилось обстоятельное выступление на бизнес-форуме президента Азербайджана Ильхама Алиева. В своем выступлении глава государства поведал о проводимых в нашей стране реформах. Кроме того, состоялись панельные выступления в рамках бизнес-форума, в ходе которых была предоставлена подробная информация о реформах, охватывающих в Азербайджане такие сферы, как экология, логистика, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика. Участниками бизнес-форума были представители более 55 азербайджанских компаний и свыше 170 итальянских компаний, в целом, более 200 компаний. Полагаю, встречи, проведенные в рамках бизнес-форума, внесут весомый вклад в достижение успехов".

Я.Абдуллаев отметил, что Азербайджан является одним из основных поставщиков орехов в Италию: "На сегодняшний день Азербайджан занимает третье место в мире по экспорту фундука. Основными импортерами азербайджанского ореха в ЕС являются Германия и Италия. Будет рассмотрен вопрос диверсификации и в других направлениях. В соответствии с поручениями, в предстоящие годы будет проведена работа для обеспечения диверсификации поставок. Для достижения этой цели AZPROMO был подписан ряд соглашений в Италии. Среди них - Меморандум о взаимопонимании с Торговым агентством Италии, соглашение о партнерстве с Экспортно-кредитным агентством Италии (SIMEST), Меморандум о взаимопонимании с компанией K-Beck SPORT SRL. Меморандумом о взаимопонимании, заключенным между Azpromo и итальянским торговым агентством, предусматривается привлечение прямых инвестиций из Италии, обмен опытом и знаниями и экспорта наших услуг в Италию. Определены механизмы исполнения данного меморандума, начато исполнение".

Итальянская компания намерена выйти на региональный и среднеазиатский рынки

По мнению Я.Абдуллаева, соглашение о партнерстве между AZPROMO и Экспортно-кредитным агентством Италии представляет исключительную значимость.

Еще одним подписанным документом был Меморандум о взаимопонимании с известным в Италии производителем технической одежды K-Beck SPORT SRL. Компания выйдет на азербайджанский рынок в мае текущего года и будет заниматься продажей продукции, налаживанием производства в стране. Основная цель - сбыт произведенной продукции в Азербайджане, а в дальнейшем в регионе, в среднеазиатском направлении. Нам важно, чтобы каждый подписанный документ охватывал области практического применения”.

Откроется ли торговый дом Азербайджана в Италии?

Ю.Абдуллаев также прокомментировал вероятность открытия Торгового дома Азербайджана в Италии: "Данный вопрос будет рассмотрен по мере необходимости. Собственники должны выступить с предложением об открытии Торгового дома. При наличии большого спроса на азербайджанскую продукцию в Италии и если предприниматели усмотрят необходимость в открытии Торгового дома, в этом направлении могут быть предприняты соответствующие шаги.

Что касается экспорта азербайджанской продукции в Италию, это может быть сельскохозяйственная продукция или продукты переработки. Может быть рассмотрен вопрос экспорта наших услуг в Италию. Будет оценен потенциал экспортируемой продукции и определен перечень предлагаемых нами услуг. То есть будут строиться планы в этом направлении. Обе стороны определяться с перечнем потенциальной продукции, которая могла бы экспортироваться и импортироваться. В этом направлении будет вестись регулярная работа".