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Расширены полномочия Минэкономики

Расширены полномочия Минэкономики Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменение в указ от 12 июля 2016 года "Об утверждении Положения о возврате налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные иностранцами и лицами без гражданства на территории страны товар
Бизнес
3 августа 2022 г. 14:36
Расширены полномочия Минэкономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменение в указ от 12 июля 2016 года "Об утверждении Положения о возврате налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные иностранцами и лицами без гражданства на территории страны товары, не предназначенные для производственных или коммерческих целей".

Как сообщает Report, согласно поправке, теперь Министерство экономики должно обеспечить безопасность данных, собранных в единой электронной базе, связанных с возвратом НДС, и непрерывность обмена информацией.

Кроме того, глава государства внес изменения в документ об исполнении закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс" от 16 декабря 2016 года и в указ президента страны от 23 декабря 2016 года "О внесении изменений в закон "Об утверждении, вступлении в силу Налогового кодекса и связанных с ним вопросах правового регулирования" и указ президента страны от 30 августа 2000 года "О применении налогового кодекса, утвержденного этим законом".

Согласно поправке, Министерство экономики должно обеспечить принятие всех необходимых мер по строгому контролю за учетом доходов и расходов, полученных налогоплательщиками, а также за проведением безналичных операций, налогообложением электронной торговли и операциями, осуществляемыми со злоупотреблением требованиями законодательства с целью получения налогового преимущества при проведении выездных налоговых проверок.

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