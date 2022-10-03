Расширены полномочия Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком

Расширены полномочия Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Расширены полномочия Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет министров внес поправки в ”Правила рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства“.

Согласно поправке, к пункту 2.21 документа добавлен пункт 4, в котором говорится, что в случае непредоставления проводящему антимонопольную политику органу запрошенных документов и информации, он имеет право обратиться в суд.