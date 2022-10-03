О нас

Расширены полномочия Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком

Расширены полномочия Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Расширены полномочия Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.
Бизнес
3 октября 2022 г. 20:53
Расширены полномочия Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком

Расширены полномочия Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет министров внес поправки в ”Правила рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства“.

Согласно поправке, к пункту 2.21 документа добавлен пункт 4, в котором говорится, что в случае непредоставления проводящему антимонопольную политику органу запрошенных документов и информации, он имеет право обратиться в суд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin səlahiyyətləri genişləndirilib

Самое читаемое

Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi