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Расширение восстановления Карабаха может дать толчок оживлению рынка недвижимости

Расширение восстановления Карабаха может дать толчок оживлению рынка недвижимости Расширение строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана приведет к оживлению рынка недвижимости в стране.
Бизнес
1 августа 2022 г. 12:20
Расширение восстановления Карабаха может дать толчок оживлению рынка недвижимости

Расширение строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана приведет к оживлению рынка недвижимости в стране.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджанского общества оценщиков (AQC) Вугар Орудж.

“Инвестиции в освобожденные территориях улучшают экономическую ситуацию в стране, создают стимулы для экономического развития. Как результат - наблюдается оживление на рынке недвижимости. Если рассмотреть ситуацию в Азербайджане за последние 30 лет, то можно наблюдать, что в периоды экономического роста за счет нефтяных доходов и экономических проектов, цены на недвижимость были выше. В настоящее время в Карабахе ведется очень серьезная работа по восстановлению инфраструктуры, реализуются инвестиционные проекты как местными, так и зарубежными компаниями. Это может стать импульсом для начала процесса оживления рынка недвижимости не только в этих регионах, но и в других районах республики. И в дальнейшем стать стимулом для серьезного роста цен на недвижимость", считает В.Орудж.

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Версия на английском языке How will expansion of reconstruction in Karabakh affect real estate market?
Версия на азербайджанском языке Qarabağda bərpa-quruculuq işlərinin genişlənməsi daşınmaz əmlak bazarına necə təsir edəcək?

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