Расширение восстановления Карабаха может дать толчок оживлению рынка недвижимости

Расширение строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана приведет к оживлению рынка недвижимости в стране.

Расширение строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана приведет к оживлению рынка недвижимости в стране.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджанского общества оценщиков (AQC) Вугар Орудж.

“Инвестиции в освобожденные территориях улучшают экономическую ситуацию в стране, создают стимулы для экономического развития. Как результат - наблюдается оживление на рынке недвижимости. Если рассмотреть ситуацию в Азербайджане за последние 30 лет, то можно наблюдать, что в периоды экономического роста за счет нефтяных доходов и экономических проектов, цены на недвижимость были выше. В настоящее время в Карабахе ведется очень серьезная работа по восстановлению инфраструктуры, реализуются инвестиционные проекты как местными, так и зарубежными компаниями. Это может стать импульсом для начала процесса оживления рынка недвижимости не только в этих регионах, но и в других районах республики. И в дальнейшем стать стимулом для серьезного роста цен на недвижимость", считает В.Орудж.