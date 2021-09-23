Расширен состав межправительственной комиссии Азербайджан-Израиль

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 6 июня 2017 года "Об утверждении состава совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль со стороны Азербайджана".
Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, в состав комиссии от Азербайджана включен председатель Правления Уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны.
Министерство иностранных дел Азербайджана должно проинформировать израильскую сторону о расширении состава комиссии от Азербайджана.
Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 22 мая прошлого года председателем Правления Уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны назначен Валех Алескеров.