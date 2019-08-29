В России будут проводиться крабовые аукционы

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и проведение крабовых аукционов, согласно которым распределение квот состоится до 1 ноября 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Документы устанавливают перечни видов крабов в определенных районах их добычи (вылова) и объектов строительства, количество и размеры предметов аукциона, требования к проектам по строительству рыбопромысловых судов, а также правила проведения аукционов и примерную форму, порядок подготовки и заключения договора о закреплении долей квот добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях", - отмечается в сообщении.

В министерстве указали, что благодаря утвержденным правительством документам распределение квот на добычу крабов на инвестиционные цели через электронные аукционы состоится уже до 1 ноября текущего года, таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года.

Как пояснили в Минсельхозе, документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 - для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость каждого проекта составляет около 1 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна. Срок реализации проекта в совокупности с регистрацией имущественных прав на судно не может превышать пяти лет со дня заключения договора.

Совокупная начальная цена всех лотов составит около 125,5 млрд рублей. В министерстве также отметили, что в "Правилах проведения аукционов" и в примерной форме договора предусмотрена первоочередность проработки победителями аукционов, заключившими договор о праве на добычу (вылов) крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, возможности заключения судостроительных договоров с дальневосточными верфями. Планируется, что такой механизм обеспечит приоритетность дальневосточных верфей на заключение договоров.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов. На победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство. По оценкам Росрыболовства, доходы в бюджет РФ от проведения крабовых аукционов составят не менее 110 млрд рублей.