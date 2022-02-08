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Раскрыта сумма активов Tesla в биткоинах

Раскрыта сумма активов Tesla в биткоинах По состоянию на 31 декабря 2021 года производитель электрокаров Tesla владеет активами в биткоинах на сумму в 1,99 млрд долларов США.
Бизнес
8 февраля 2022 г. 19:04
Раскрыта сумма активов Tesla в биткоинах

По состоянию на 31 декабря 2021 года производитель электрокаров Tesla владеет активами в биткоинах на сумму в 1,99 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, компания бизнесмена Илона Маска сама раскрыла рыночную стоимость своих криптовалютных активов. По данным Tesla, в 2021 году в биткоин было инвестировано 1,5 млрд долларов США.

Из-за обесценивания валюты компания понесла убытки в размере около 101 млн долларов США. В Tesla указали, что в марте 2021 года была продана часть биткоинов и выручено за них 128 млн долларов США.

Ранее сообщалось, что Tesla работает над созданием магазина приложений, который мог бы конкурировать с App Store и Google Play. Его планируют встраивать в бортовые компьютеры владельцев электромобилей Tesla.

В январе Tesla начала принимать криптовалюту Dogecoin для оплаты фирменных товаров с символикой бренда.

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