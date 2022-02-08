Раскрыта сумма активов Tesla в биткоинах

По состоянию на 31 декабря 2021 года производитель электрокаров Tesla владеет активами в биткоинах на сумму в 1,99 млрд долларов США.
Как передает Report со ссылкой на
Из-за обесценивания валюты компания понесла убытки в размере около 101 млн долларов США. В Tesla указали, что в марте 2021 года была продана часть биткоинов и выручено за них 128 млн долларов США.
Ранее сообщалось, что Tesla работает над созданием магазина приложений, который мог бы конкурировать с App Store и Google Play. Его планируют встраивать в бортовые компьютеры владельцев электромобилей Tesla.
В январе Tesla начала принимать криптовалюту Dogecoin для оплаты фирменных товаров с символикой бренда.