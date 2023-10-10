Расим Саттарзаде: Использование полиэтиленовых пакетов сократилось на 48%

Решение сделать полиэтиленовые пакеты в супермаркетах платными сократило их использование на 48% в кратчайшие сроки.

Решение сделать полиэтиленовые пакеты в супермаркетах платными сократило их использование на 48% в кратчайшие сроки.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии заявил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, спустя 2,5 месяцев после вступления решения в силу использование полиэтиленовых пакетов снизилось на 48%.

"Мы совместно с Государственной службой по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики неоднократно проводили встречи с владельцами супермаркетов. Проведенная работа принесла большую пользу", - добавил он.