Рашад Набиев: Развитие оборонной промышленности Турции вернуло уверенность турецкой нации

"Развитие национальной оборонной промышленности турецкого государства вновь вернуло уверенность Великой турецкой нации".
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев в своем выступлении на "Технофесте 2021".
“Мы еще раз стали свидетелями мощи турецкой оборонной промышленности в Отечественной войне. Дружба Азербайджана и Турции также является основой совместного сотрудничества. Считаю, что в будущем наши переговоры о проведении подобных мероприятий и в Азербайджане дадут эффективный результат", - отметил он.