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Рашад Меджид: Global Media Group своей динамичностью изменил медиапространство Азербайджана

Рашад Меджид: Global Media Group своей динамичностью изменил медиапространство Азербайджана "Соответствие медиа международным стандартам – всегда актуальный вопрос, и шаг, предпринятый Global Media Group в этой сфере, заслуживает похвалы".
Бизнес
27 декабря 2022 г. 11:33
Рашад Меджид: Global Media Group своей динамичностью изменил медиапространство Азербайджана

"Соответствие медиа международным стандартам – всегда актуальный вопрос, и шаг, предпринятый Global Media Group в этой сфере, заслуживает похвалы".

Как сообщает Report, об этом председатель Совета прессы Рашад Меджид сказал на церемонии вручения сертификата İSO компании Global Media Group.

Он отметил, что сегодня ведущие медийные органы - Oxu.az, Report.az, Baku TV пожинают плоды своих качественных услуг: "Global Media Group своей динамичностью изменил медиапространство Азербайджана. Полагаю, что полученные сертификаты играют особую роль с точки зрения приближения к новым стандартам. Надеюсь, что впредь другие медийные структуры также будут предпринимать попытки для получения этих сертификатов".

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Версия на английском языке Rashad Majid: Global Media Group breathed new life into local media with its dynamism
Версия на азербайджанском языке Rəşad Məcid: "Global Media Group" öz dinamikliyi ilə yerli mediaya yeni nəfəs gətirib"

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