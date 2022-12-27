Рашад Меджид: Global Media Group своей динамичностью изменил медиапространство Азербайджана

"Соответствие медиа международным стандартам – всегда актуальный вопрос, и шаг, предпринятый Global Media Group в этой сфере, заслуживает похвалы".

"Соответствие медиа международным стандартам – всегда актуальный вопрос, и шаг, предпринятый Global Media Group в этой сфере, заслуживает похвалы".

Как сообщает Report, об этом председатель Совета прессы Рашад Меджид сказал на церемонии вручения сертификата İSO компании Global Media Group.

Он отметил, что сегодня ведущие медийные органы - Oxu.az, Report.az, Baku TV пожинают плоды своих качественных услуг: "Global Media Group своей динамичностью изменил медиапространство Азербайджана. Полагаю, что полученные сертификаты играют особую роль с точки зрения приближения к новым стандартам. Надеюсь, что впредь другие медийные структуры также будут предпринимать попытки для получения этих сертификатов".