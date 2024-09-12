Рамиз Исаев: Восстановительные работы на освобожденных территориях привели к увеличению спроса на стройматериалы

Проведение масштабных восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана привело к увеличению спроса на строительные материалы.
Об этом Report сказал глава Ассоциации производителей строительных материалов Азербайджана Рамиз Исаев.
По словам Исаева, нынешний рост цен на строительные материалы связан с увеличением затрат на топливо и транспортировку:
"Основной причиной роста транспортных расходов является то, что теперь вес грузовых автомобилей контролируется посредством электронных радаров. Например, если раньше на одной машине перевозилось за один раз 45-50 тонн груза, то сейчас этот показатель равен 25-30 тоннам".
Он добавил, что в зависимости от характера стройматериалов наблюдается увеличение на 25-30% расходов на транспортировку”.
Председатель ассоциации подчеркнул, что рост цен на стройматериалы составляет около 5-7%, по некоторым видам он составляет 10-15%.