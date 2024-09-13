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Рамиз Исаев: Производство стройматериалов в Карабахе поможет снижению цен на рынке

Рамиз Исаев: Производство стройматериалов в Карабахе поможет снижению цен на рынке В Карабахском регионе Азербайджана есть все условия для создания карьеров по производству стройматериалов, что в свою очередь поспособствует снижению цен на отечественном рынке.
Бизнес
13 сентября 2024 г. 14:43
Рамиз Исаев: Производство стройматериалов в Карабахе поможет снижению цен на рынке

В Карабахском регионе Азербайджана есть все условия для создания карьеров по производству стройматериалов, что в свою очередь будет способствовать снижению цен на отечественном рынке.

Об этом Report сказал глава Ассоциации производителей строительных материалов Азербайджана Рамиз Исаев.

Исаев напомнил, что в настоящее время на освобожденных территориях ведутся масштабные строительные работы. "Камень-кубик является важным элементом строительных проектов, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре. С учетом спроса Ассоциация проводит экспертизу и мониторинг месторождений полезных ископаемых в данном регионе, организует аукционы. Месторождения камня-кубика в Агдамском, Ходжалинском, Кяльбаджарском, Физулинском, Губадлинском и Лачынском районах уже введены в эксплуатацию", - сказал он.

По его словам, на рынке строительных материалов Азербайджана не может быть искусственного повышения цен, так как рынок формируется не только за счет местного производства, но и импорта.

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Версия на английском языке Ramiz Isayev: Creating quarries in Karabakh can help lower prices of building materials
Версия на азербайджанском языке Ramiz İsayev: "Qarabağda karxanaların yaradılması tikinti materialları qiymətlərinin aşağı enməsinə kömək edə bilər"

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