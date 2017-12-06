Рамиз Гасанов: Азербайджан устранит разрозненность в сфере продовольственной безопасности

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан устранит разрозненность в сфере продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов.

"Раньше в сфере продовольственной безопасности в стране существовала определенная разрозненность. Каждая организация осуществляла определенный контроль в пределах своей компетенции. Не было четкого механизма контроля "с поля на стол", существовали некоторые проблемы. Создание Агентства по безопасности продовольствия является положительным явлением, и я считаю, что агентство выполнит возложенные на него задачи. У нас есть инфраструктура, лаборатория, мы предложим использовать их. Население будет обеспечено качественной продукцией", - сказал председатель комитета.