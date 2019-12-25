Рамин Байрамов: В Азербайджане растет число пользователей электромобилей

Количество электромобилей в мире, по данным 2018 года, составило 5,1 млн единиц.

Как сообщает Report, об этом на общественных слушаниях, посвященных агитации экологически чистых транспортных средств и обсуждению Госпрограммы по безопасности дорожного движения на 2019-2023 гг. сказал завотделом Государственного агентства автомобильного транспорта Рамин Байрамов.

По его словам, это почти вдвое больше, чем статистика за 2017 год: "По данным ряда международных организаций, число электромобилей в мире к 2030 году достигнет 120 млн. Нам нужны некоторые проекты в этом направлении в Азербайджане. Мы работаем с соответствующими структурами и надеемся, что они сыграют позитивную роль в расширении использования электромобилей в стране".

Отметим, что число пользователей гибридными и электромобилями в Азербайджане растет. Станции для зарядки электромобилей уже установлены в нескольких частях Баку - рядом с Центром Гейдара Алиева, на территории торгового центра Park Bulvar и Комплекса площади Государственного флага. Кроме того, можно заряжать электромобили на нескольких заправках Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Зарядка в этих пунктах бесплатна.

В Азербайджане существует несколько служб по ремонту гибридных и электромобилей. По мнению экспертов, с поиском и ремонтом запчастей к автомобилям нет проблем, чего нельзя сказать об аккумуляторах для электромобилей.

С 1 января этого года на ввоз электромобилей в страну применяется исключительно НДС в размере 15%.