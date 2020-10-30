Ракетный обстрел Барды нанес серьезный ущерб предпринимателям

Представителями KOBIA принимаются меры для выявления ущерба, причиненного предпринимателям, и оказания им первичной поддержки

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов, начальник Главного управления Государственной налоговой службы, налоговый омбудсмен Эльчин Мамедов и ответственные сотрудники обеих структур побывали в городе Барда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

По предварительным данным, нанесен ущерб около 30 субъектам предпринимательства в сфере торговли, общественного питания и услуг. Среди погибших в результате военной провокации в городе Барда есть и предприниматели. Представителями KOBIA принимаются меры для выявления ущерба, причиненного предпринимателям, и оказания им первичной поддержки.

В целом же до сих пор в агентство поступила информация о нанесении ущерба около 300 субъектам предпринимательства в сферах животноводства, сельского хозяйства, торговли, общественного питания и производства в результате военной провокации со стороны Армении. Урон нанесен объектам в 9 городах и районах страны, в том числе Гяндже и Нафталане, Агдамском, Физулинском, Тертерском, Бейлаганском, Бардинском, Джебраилском и Агджабединском районах. По предварительным расчетам ущерб, нанесенный предпринимателям, составляет миллионы манатов.