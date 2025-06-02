Рахман Гаджиев: В восстановлении Карабаха важно единство государства, общества и бизнеса

В восстановлении Карабаха важно единство государства, общества и бизнеса.

В восстановлении Карабаха важно единство государства, общества и бизнеса.

Как сообщает корреспондент Report, об этом сказал глава Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в ходе своего выступления на панельной сессии Форума образования и партнерства в Ханкенди.

По его словам, впереди очень большая и сложная миссия. "Под оккупацией находились 20% страны, это большой вызов для такого небольшого государства, как Азербайджан. Есть дружественные государства, которые морально поддерживали нас во время конфликта и поддерживают сейчас. Но Карабах восстанавливает сам Азербайджан. Это очень большая работа", - отметил Гаджиев.

Он подчеркнул, что для реализации этой большой миссии очень важно сотрудничество государства, общества и бизнеса.

"Потому что долгосрочное и устойчивое развитие требует многогранного подхода, основанного на нескольких опорах. В этом отношении очень важно создание и развитие таких форумов и инициатив", - добавил председатель Фонда.