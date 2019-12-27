Работа авиакомпании Bek Air приостановлена после крушения самолета в Казахстане

Деятельность казахской авиакомпании Bek Air, самолет которой сегодня потерпел крушение в Алматы, приостановлена.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в Facebook. В результате крушения погибли 14 человек.

«Подробности обстоятельств и причин инцидента будут определены. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены »,— говорится в сообщении.

Напомним, лайнер Fokker-100 выполнял рейс Алматы—Нур-Султан. При взлете самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, россиян на борту не было. Упавший самолет был введен в строй в 2013 году. Лайнер был полностью исправен и прошел все проверки.