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Рабочие Rolls-Royce бастуют из-за перевода производства в Сингапур

Рабочие Rolls-Royce бастуют из-за перевода производства в Сингапур В ближайшие два года их производство планируют перенести в Сингапур, в связи с чем на предприятиях будут сокращены по меньшей мере 350 рабочих мест
Бизнес
27 октября 2020 г. 15:36
Рабочие Rolls-Royce бастуют из-за перевода производства в Сингапур

Первая за последние 40 лет забастовка объявлена на двух предприятиях британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce из-за перевода части производства в Сингапур.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph со ссылкой на профсоюз Unite.

По его данным, с 6 ноября трехнедельную акцию протеста проведут рабочие двух предприятий вблизи города Барнолдсвик (английское графство Ланкашир), на которых производятся лопасти для реактивных двигателей Trent 1000. В ближайшие два года их производство планируют перенести в Сингапур, в связи с чем на предприятиях будут сокращены по меньшей мере 350 рабочих мест.

Rolls-Royce ранее объявила о рекордных потерях в первом полугодии нынешнего года - 5,4 млрд фунт стерлингов (свыше 7,1 млрд долларов США) до вычета налогов. Также компания планирует сократить по меньшей мере 9 тыс. рабочих мест по всему миру, то есть более 17% от общего числа сотрудников, чтобы адаптироваться к новым реалиям авиационного рынка в период после пандемии и экономить ежегодно 1,3 млрд фунт стерлингов (1,59 млрд долларов США).

Компания также проинформировала о привлечении инвестиций на сумму 2 млрд фунт стерлингов (2,6 млрд долларов США) для преодоления кризиса, вызванного пандемией. По словам исполнительного директора Rolls-Royce Уоррена Иста, привлечение дополнительного капитала необходимо "для коренной реструктуризации деятельности компании, существенного сокращения базы затрат и улучшения ее финансового положения".

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Версия на азербайджанском языке “Rolls Royce”nin işçiləri tətilə başlayır

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