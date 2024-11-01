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Рабочая группа по разрешению споров, судебной системе и верховенству права назвала цели по бизнесу

Рабочая группа по разрешению споров, судебной системе и верховенству права назвала цели по бизнесу Рабочая группа по "Разрешению споров, судебной системе и верховенству права" определила одной из своих основных целей улучшение предпринимательской среды в стране, устранение препятствий, с которыми сталкиваются предприниматели, а также формирование и пов
Бизнес
1 ноября 2024 г. 17:56
Рабочая группа по разрешению споров, судебной системе и верховенству права назвала цели по бизнесу

Рабочая группа по "Разрешению споров, судебной системе и верховенству права" определила одной из своих основных целей улучшение предпринимательской среды в стране, устранение препятствий, с которыми сталкиваются предприниматели, а также формирование и повышение эффективности механизмов для разрешения споров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции, руководитель рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Тогрул Гусейнов на встрече с представителями юридических и консалтинговых компаний, бизнес-ассоциаций и предпринимателями.

Он отметил, что 31 мая этого года была утверждена "Дорожная карта" рабочей группы. "В документе предусмотрены меры как с точки зрения организационных, так и законодательных реформ. За это время все запланированные мероприятия были выполнены, и пакет законодательных реформ был представлен правительству", — подчеркнул Тогрул Гусейнов.

Заместитель министра добавил, что одной из ключевых задач в этом направлении является обеспечение публичности онлайн-судебных заседаний по коммерческим делам. "Также были подготовлены и представлены проекты, позволяющие сторонам участвовать в судебных процессах посредством видеоконференции по их желанию. Кроме того, на Едином судебном портале размещена единая статистическая информация по количеству коммерческих дел, коэффициенту завершения и срокам рассмотрения", - отметил он.

Тогрул Гусейнов подчеркнул, что в рамках работы группы были приняты меры для повышения эффективности исполнения судебных решений. "Были подготовлены проекты, направленные на ограничение права выезда из страны юридических лиц, уклоняющихся от исполнения обязательств, внедрение безналичных расчетов в исполнительных процедурах и перевод этих процессов в электронный формат. В настоящее время на сайте Министерства юстиции (https://justice.gov.az/) доступны новые функции, позволяющие установить прямую связь с судебным исполнителем для контроля исполнения судебных решений", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке "Mübahisələrin həlli, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi" işçi qrupu biznesə dair hədəflər açıqlayıb

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