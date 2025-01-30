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Пятерка богатейших людей планеты за сутки потеряла $23,9 млрд

Пятерка богатейших людей планеты за сутки потеряла $23,9 млрд Состояние самых богатых людей мира сократилось на десятки миллиардов долларов за последние торговые сутки.
Бизнес
30 января 2025 г. 02:31
Пятерка богатейших людей планеты за сутки потеряла $23,9 млрд

Состояние самых богатых людей мира сократилось на десятки миллиардов долларов за последние торговые сутки.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Forbes, публикующий данные рейтинга миллиардеров в режиме реального времени.

Наибольшие потери понесли владелец группы компаний LVMH Бернар Арно - $9,3 млрд, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан - $6,3 млрд и руководитель нового американского ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), отвечающего за повышение эффективности правительства США и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск - $3,8 млрд. В пятерку антилидеров также вошли Ларри Эллисон (Oracle) с падением на $2,3 млрд и Франсуаза Бетанкур-Мейер (L’Oréal), чей капитал уменьшился на $2,2 млрд.

"Рынки отреагировали на снижение индексов в технологическом и люксовом секторах", - пояснили аналитики Forbes.

Основной причиной обвала стал резкий спад акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и премиальными брендами. Nvidia потеряла 8% на фоне опасений перегрева сектора, а котировки LVMH упали из-за снижения спроса в Азии. Падение Tesla (-5,2%) связано с задержками в производстве Cybertruck.

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın ən beş varlı adamı bir gündə 23,9 milyard dollar itirib

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