Пятерка богатейших людей планеты за сутки потеряла $23,9 млрд

Состояние самых богатых людей мира сократилось на десятки миллиардов долларов за последние торговые сутки.

Состояние самых богатых людей мира сократилось на десятки миллиардов долларов за последние торговые сутки.

Как передает Report , об этом сообщает журнал Forbes, публикующий данные рейтинга миллиардеров в режиме реального времени.

Наибольшие потери понесли владелец группы компаний LVMH Бернар Арно - $9,3 млрд, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан - $6,3 млрд и руководитель нового американского ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), отвечающего за повышение эффективности правительства США и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск - $3,8 млрд. В пятерку антилидеров также вошли Ларри Эллисон (Oracle) с падением на $2,3 млрд и Франсуаза Бетанкур-Мейер (L’Oréal), чей капитал уменьшился на $2,2 млрд.

"Рынки отреагировали на снижение индексов в технологическом и люксовом секторах", - пояснили аналитики Forbes.

Основной причиной обвала стал резкий спад акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и премиальными брендами. Nvidia потеряла 8% на фоне опасений перегрева сектора, а котировки LVMH упали из-за снижения спроса в Азии. Падение Tesla (-5,2%) связано с задержками в производстве Cybertruck.