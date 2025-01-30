Пятерка богатейших людей планеты за сутки потеряла $23,9 млрд

Состояние самых богатых людей мира сократилось на десятки миллиардов долларов за последние торговые сутки.
Как передает
Наибольшие потери понесли владелец группы компаний LVMH Бернар Арно - $9,3 млрд, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан - $6,3 млрд и руководитель нового американского ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), отвечающего за повышение эффективности правительства США и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск - $3,8 млрд. В пятерку антилидеров также вошли Ларри Эллисон (Oracle) с падением на $2,3 млрд и Франсуаза Бетанкур-Мейер (L’Oréal), чей капитал уменьшился на $2,2 млрд.
"Рынки отреагировали на снижение индексов в технологическом и люксовом секторах", - пояснили аналитики Forbes.
Основной причиной обвала стал резкий спад акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и премиальными брендами. Nvidia потеряла 8% на фоне опасений перегрева сектора, а котировки LVMH упали из-за снижения спроса в Азии. Падение Tesla (-5,2%) связано с задержками в производстве Cybertruck.