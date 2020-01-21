PwC: Руководители компаний ожидают замедления экономического роста в 2020 году

Международная консалтинговая и аудиторская компания PwC обнародовала результаты ежегодного опроса руководителей компаний на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Как сообщает Report, опрос проводился среди 600 CEO из 83 стран.

Согласно итогам, 53% из них прогнозируют замедление экономического роста в этом году. Это самый высокий показатель с 2012 года, когда был проведен первый опрос.

В 2019 году всего лишь 29% опрошенных руководителей ожидали замедления экономического роста.