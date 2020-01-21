 Наверх

PwC: Руководители компаний ожидают замедления экономического роста в 2020 году

​PwC: Главы компаний ожидают замедления экономического роста в 2020 г

Международная консалтинговая и аудиторская компания PwC обнародовала результаты ежегодного опроса руководителей компаний на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Как сообщает Report, опрос проводился среди 600 CEO из 83 стран.

Согласно итогам, 53% из них прогнозируют замедление экономического роста в этом году. Это самый высокий показатель с 2012 года, когда был проведен первый опрос.

В 2019 году всего лишь 29% опрошенных руководителей ожидали замедления экономического роста.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!