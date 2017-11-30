Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Компания PwC Azerbaijan приняла участие в Азербайджанской международной выставке недвижимости и инвестиций (Rec Expo - 2017), организованной 28-30 ноября 2017 года в Бакинском Экспо-центре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

PwC Azerbaijan приняла своих гостей в специальном павильоне, который посетили многие международные и местные гости. Управляющий партнер компании Мовлан Пашаев рассказал о процессе трансформации государственных предприятий: "Недавний кризис оказал положительное влияние на Азербайджан. Это послужило стимулом для пересмотра государственными предприятиями и частным сектором своих стратегий, бизнес-моделей и операционных моделей. Ключом к успешной приватизации государственных предприятий станет внедрение прозрачной финансовой отчетности корпоративного управления и оптимальной структуры затрат".

Напомним, что PwC поддерживает корпоративных владельцев, девелоперов, гостиничные организации, инвесторов и другие заинтересованные стороны для укрепления доверия во всех отраслях. Глобальная сеть специалистов по недвижимости позволяет ей собрать для своих клиентов самую квалифицированную и подходящую команду специалистов в областях рынков капитала, системного анализа и внедрения, исследований, бухгалтерского учета и налогообложения. Являясь мировым лидером по количеству сделок среди консалтинговых фирм, PwC представляет собой сеть из более чем 1 900 промышленных специалистов в сфере недвижимости и корпоративных финансов.