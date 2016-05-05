​PwC Azerbaijan: 2016-2017 годы станут напряженным периодом

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Рынок Азербайджана проходит испытательный период под воздействием глобального финансового кризиса. Примерно с середины прошлого года до начала этого года - период психологического шока для бизнеса. С начала этого года президент Ильхам Алиев определил стратегические приоритеты для экономики, которые нашли отражение в основных направлениях стратегической дорожной карты по развитию национальной экономики и ее основных секторов". Об этом сообщил Report управляющий партнер аудиторской компании PwC Azerbaijan Мовлан Пашаев.

"В то же время, люди постепенно адаптируются к нынешним реалиям. С учетом цен на нефть и курса маната, наблюдается определенная стабилизация рынка. Это относительно улучшило настроения в деловых кругах", - отметил М.Пашаев.

Помимо этого, представитель PwC Azerbaijan отметил вероятность напряженного периода в 2016-2017 годы в связи с важными изменениями: "Изменения требуют времени. С учетом относительно долговременной трехлетней перспективы, безусловно, мы настроены оптимистично".

М.Пашаев добавил, что Палата по надзору за финансовыми рынками, Центр анализа экономических реформ и коммуникации, "Асан хидмет" и другие соответствующие структуры ведут напряженную деятельность в направлении реализации новых реформ, внедрения мирового опыта и международных стандартов в Азербайджане: "В целом, у нас много стратегических планов. Считаю, что число проектов в сфере эффективности управления компаниями будет расти. Процесс повышения прозрачности, являющийся важнейшей составной частью интеграции Азербайджана на мировой рынок, приведет к спросу на налогово-правовые, аудиторские услуги. Все это будет способствовать успешной бизнес-деятельности".