​Путин: Сотрудничество с Азербайджаном приобрело характер стратегического партнерства

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сотрудничество с Азербайджаном приобрело характер стратегического партнерства, что очень важно для диверсификации отношений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским главой государства Ильхамом Алиевым в Баку.

По его словам, Россия и Азербайджан могут найти пути увеличения товарооборота, объемы которого снизились в долларовом выражении.

По словам В.Путина, среди причин произошедшего сокращения - "кризисные явления в мировой экономике и наших экономиках, падение цен на наши традиционные экспортные товары, известные проблемы в этой связи с курсовыми разницами".

"Физические объемы мы все-таки сохраняем, но, конечно, у нас есть перспективные хорошие проекты, причем не только в энергетике, но и других отраслях", - отметил президент России.

В.Путин указал, что почти 600 российских компаний работают в Азербайджане, а прямые инвестиции составляют примерно 1,5 миллиарда долларов США. "У нас продолжается сотрудничество на Каспии, в том числе и военное сотрудничество", - продолжил он.