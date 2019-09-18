План интеграции экономических систем России и Беларуси могут утвердить в начале декабря

Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко могут до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

В приветственном слове на форуме "Технопром-2019" дипломат подтвердил, что шестого сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора."Наши связи еще будут уплотняться… мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", — сказал Семашко.В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина.Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.В понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что страны планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции пока нет.