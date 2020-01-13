PSA хочет наладить экспорт автомобилей Opel из России

Groupe PSA планирует наладить экспорт автомобилей Opel из России.

Как передает , заявил в интервью ТАСС вице-президент PSA, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин. По его словам, соответствующие планы — уже в индустриальной стратегии компании. В 2015 году Opel покинул российский рынок, но в декабре 2019-го компания возобновила продажи автомобилей в России.

По словам Володина, без экспортных планов невозможно окупить инвестиции, необходимые, «чтобы производиться и продаваться в России успешно». Вице-президент PSA также рассказал, что компания планирует локализовать производство в России, но эту идею нужно доработать с учетом новой концепции дифференциации промсубсидий на утильсбор. «Нужно считать экономическую целесообразность выдерживания такого уровня, который был затребован»,— пояснил он.

Напомним, что правительство планировало увеличить ставку утилизационного сбора с 1 января в ряде случаев более чем на 120%. Летом 2019 года некоторые автопроизводители обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву, пытаясь защитить существующий порядок распределения промышленных субсидий в размере около 120 млрд рублей в год. В ноябре Минпромторг предложил отказаться от дифференциации выплат промсубсидий. В декабре глава министерства Денис Мантуров заявил, что правительство намерено индексировать утильсбор в 2021–2022 годах.