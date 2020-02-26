​PSA Group: Авторынок Европы сократится на 3% в этом году

Французский автопроизводитель PSA Group прогнозирует спад на европейском авторынке на 3% в этом году.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.
В прошлом году продажи автомобилей PSA Group упали на 10% - до 3,5 млн единиц.
Французский автопроизводитель PSA Group прогнозирует спад на европейском авторынке на 3% в этом году.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.
В прошлом году продажи автомобилей PSA Group упали на 10% - до 3,5 млн единиц.
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