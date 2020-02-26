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PSA Group: Авторынок Европы сократится на 3% в этом году

​PSA Group: Авторынок Европы сократится на 3% в этом году
© Pexels.com

Французский автопроизводитель PSA Group прогнозирует спад на европейском авторынке на 3% в этом году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

В прошлом году продажи автомобилей PSA Group упали на 10% - до 3,5 млн единиц.

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